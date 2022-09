Die einst gefeierten Aktien brachen im August ein. Vor wenigen Tagen sind das Unternehmen, der Finanzchef und Großaktionär Ryan Cohen verklagt worden. Der CFO stürzte am Freitagnachmittag in den Tod.Das Einzelhandelsunternehmen Bed Bath & Beyond (US0758961009) bestätigte am Sonntag in einer Pressekonferenz den Tod von Gustavo Arnal (52), Finanzchef des Unternehmens, nachdem schon die New Yorker Polizei dessen Tod öffentlich gemacht hatte. Nähere Einzelheiten sind nicht bekannt gegeben worden.Bed Bath & Beyond ist zuletzt von wütenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...