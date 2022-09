iPhones überholen laut einem Marktforscher in den USA Android-Smartphones. Es ist das erste Mal, dass sie diesen Meilenstein erreichen. In anderen Ländern sieht die Lage anders aus. Wie die Financial Times unter Bezugnahme auf Daten des Marktforschers Counterpoint berichtet, dominiert Apple den US-Markt. Gemessen an der Zahl der aktiv genutzten iPhones (der "active installed base") erreiche Apple mit seinen iPhone-Modellen in den USA einen Marktanteil von etwa 52 Prozent. Laut Counterpoint habe Apple diese Marktdurchdringung im abgelaufenen Juniquartal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...