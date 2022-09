FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Encavis von 27 auf 24 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die von der Bundesregierung geplante "Zufallsgewinn"-Abgabe zur Gegenfinanzierung des angekündigten Entlastungspakets könnte den Unternehmensgewinn belasten, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Montag vorliegenden Studie. Er wies darauf hin, dass der Betreiber von Solar- und Windparks in der ersten Jahreshälfte deutlich von den hohen Strompreisen profitiert habe. Die Perspektiven für Encavis blieben insgesamt aber gut./ajx/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2022

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2022 / 15:53 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006095003

