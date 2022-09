Die irische Datenschutzkommission hat der Meta-Tochter Instagram wegen Verstößen gegen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) eine Strafe in Höhe von 405 Millionen Euro aufgebrummt. Es ist die zweithöchste Strafe in der DSGVO-Geschichte. Im Sommer 2021 musste Amazon in Luxemburg wegen Verstößen gegen die DSGVO 746 Millionen Euro zahlen. Soviel ist es für Instagram jetzt nicht. Die von den irischen Datenschützer:innen geforderten 405 Millionen Euro von Meta-Tochter Instagram sind aber die zweithöchste jemals im Rahmen der DSGVO zu zahlende ...

