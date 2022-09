Der geplatzte Start der Oneweb-Satelliten vom kasachischen Baikonur aus, erweist sich als Desaster für das Raumfahrtunternehmen. Ein Verlust von 229 Millionen US-Dollar ergibt sich allein daraus. Das britische Raumfahrtunternehmen Oneweb wollte im März dieses Jahres einen Schwung Satelliten vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan in eine niedrige Erdumlaufbahn schießen. Eine Sojus-Rakete der russischen Raumfahrtagentur Roskosmos sollte die 36 Kleinsatelliten ins All bringen. Roskosmos war schon zuvor Startpartner von Oneweb ...

