DJ INDEXÄNDERUNG/Siemens Energy steigen in DAX auf - Hellofresh künftig im MDAX

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktie von Siemens Energy steigt in den DAX, den Leitindex DAX der 40 größten deutschen Unternehmen, auf. Dafür müssen die Papiere von Hellofresh den Index verlassen und sind künftig im MDAX, dem Index der 50 größten Nebenwerte, gelistet. Dies teilte der Indexbetreiber der deutschen Börse, Qontigo, am Mopntagabend basierend auf den Ranglisten per Ende August mit. Die Änderungen werden mit Wirkung zum 19. September umgesetzt. Der nächste Termin für die planmäßige Überprüfung der DAX-Indexfamilie ist der 5. Dezember 2022.

Nachfolgend eine Übersicht über die Änderungen in DAX, MDAX, SDAX und TecDAX.

=== + DAX AUFNAHME - Siemens Energy HERAUSNAHME - Hellofresh + MDAX AUFNAHME - Hellofresh - Adtran - Hella - Stabilus HERAUSNAHME - Siemens Energy - Uniper - Grand City Properties - Cancom + TecDAX AUFNAHME - Adtran - Nordex HERAUSNAHME - Kontron - 1&1 + SDAX AUFNAHME - Cancom - Grand City Poperties - Uniper - Nordex - Energiekontor - Cropenergies - SGL Carbon HERAUSNAHME - Stabilus - Hella - Adtran - Deutsche Euroshop - Adler Group - Aareal Bank - Takkt ===

September 05, 2022

