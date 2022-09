In der zurückliegenden Börsenwoche vom 29.08. - 02.09. schwächte sich das Strategiedepot / Wikifolio-Zertifikat NTG24 AKTIEN SPEKULATIV auf Währungsbasis Euro mit einer Werteinbuße um - 1,8 % erneut deutlich geringfügiger als der um weitere - 3,4 % abstürzende MSCI WORLD (Euro) - Index ab, nach dem das Strategiedepot / Wikifolio-Zertifikat auch schon in der Woche zuvor mit einem Verlust von nur - 1,0 % eine klare Überlegenheit gegenüber dem zeitgleich um - 3,1 % korrigierenden MSCI WORLD (Euro) - Index an den Tag gelegt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...