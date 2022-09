Zurzeit kann sich die BYD Aktie etwas vom Crash der vergangenen Tage erholen. Durchgreifend fällt das Plus mit 2,14 Prozent auf 219,60 Hongkong-Dollar an der Börse in Hongkong aber nicht aus. Zum Vergleich: In den Tagen zuvor war der Aktienkurs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...