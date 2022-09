Zu Handelsbeginn krachte die in den vergangenen Tagen ohnehin schwer gebeutelte RWE-Aktie am Montag bis zu 5,5 Prozent nach unten, schloss dann aber minimal im Plus. Wer hatte das Richtige getan: Die, die am Montagmorgen verkauften oder die, die RWE einsammelten?

