Die Tochter Weclapp wird zu einem Unternehmenswert von insgesamt 227 Mio. € an die niederländische Exact Group B.V. - eine Beteiligung von KKR und SILVER LAKE - verkauft. Börsenwert am Freitag noch 89 Mio. € für 3U und 162 Mio. € fließen nun in die Kasse des Beteiligungsspezialisten. Besser geht es nicht und so erhält 3U die finanziellen Mittel, das Unternehmen auf eine andere Ebene zu heben. Nun kommt es auf die weiteren Schritte an. Nach dem Kurssprung zunächst abwarten. Watchlist.



