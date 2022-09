DUFN SW-Dufry setzt sich neue MittelfristzieleSAF FP/ HO FP-Der Triebwerkshersteller Safran führt exklusive Verhandlungen mit dem Rüstungskonzern Thales über dessen Geschäft mit elektrischen Systemen für die Luftfahrt. Der Geschäftsbereich erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 124 Millionen Euro.LONN SW-Lonza and Touchlight collaborate on end-to-end mRNA offeringTKWY NA-Just Eat Raised, But Prefer Deliveroo, Delivery Hero: Berenberg INDEX Anpassungen: Siemens Energy kehren in den DAX zurück und verdrängen Hellofresh in den MDAX. Daneben wurden folgende weitere Änderungen in der DAX-Familie beschlossen, die per Handelsstart am 19. September umgesetzt werden:+ DAX AUFNAHME - Siemens Energy HERAUSNAHME - Hellofresh + MDAX AUFNAHME - Adtran - Hella - Hellofresh - Stabilus ...

