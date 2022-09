Der Goldpreis arbeitet sich im frühen europäischen Handel nach oben. Doch Entwarnung kann nach wie vor keine gegeben werden. Zu wackelig erscheint die Charttechnik an dieser Stelle. Doch es gibt Marktteilnehmer, die rechnen mit deutlich höheren Kursen. John Butler, Head of Treasury bei TallyMoney und Autor von The Golden Revolution, ist einer davon.Seine These: Wenn die Welt zu einem Goldstandard-Währungssystem übergeht, wird der Goldpreis auf 50.000 Dollar pro Unze in die Höhe schießen. "Heute ...

Den vollständigen Artikel lesen ...