Griffen (ots) -In der ersten Jahreshälfte 2022 wurde in der japanischen Stadt Iga (Präfektur Mie) ein neues Holzgas-Blockheizkraftwerk (BHKW) des österreichischen Unternehmens GLOCK ecotech GmbH in Betrieb genommen. Es ist die 60. Anlage weltweit seit der Auslieferung des ersten BHKWs in Zeltweg, Österreich im November 2015.Kathrin Glock, Vorsitzende des CSR-Beirats der GLOCK ecotech GmbH: "Unsere Holzgas-Blockheizkraftwerke stellen in mehrfacher Hinsicht eine herausragende Erfolgsgeschichte dar: Sie leisten nicht nur einen maßgeblichen Beitrag zur Energiewende, sondern setzen auch neue Maßstäbe in puncto Nachhaltigkeit und Innovation."Die speziell für den japanischen Markt konfektionierte Anlage wurde in Hinblick auf die lokal vorherrschenden technischen Standards wie u.a. Spannungsverhältnisse entwickelt. Außerdem importierte man zu Testzwecken Hackgut aus Japan nach Österreich, um einen reibungslosen Energieerzeugungsprozess sicherzustellen.Hiroki Yuki, Generaldirektor der Nachhaltigkeitsförderung der DMG MORI CO., LTD: "Das Holzgas-Blockheizkraftwerk von GLOCK ecotech ist Teil unserer Nachhaltigkeitsbemühungen auf dem Weg hin zur Klimaneutralität, aber auch zur Förderung der Forstwirtschaft und zum Schutz der lokalen Wälder."Als sogenannte Plug & Play-Lösung nehmen Holzgas-Blockheizkraftwerke eine wesentliche Schlüsselrolle in der Energieversorgung und Netzsicherheit von Morgen ein. Sie sind ein wichtiger Baustein für eine autarke und CO2-neutralen Wärme- und Stromversorgung. Die Nachfrage ist weltweit auf einem erfreulich hohen Niveau.Über GLOCK ecotech GmbHDas Unternehmen wurde im Jahr 2010 in Griffen/Österreich gegründet und produziert innovative, effiziente und nachhaltig arbeitende Holzgas-Blockkraftheizwerke. 60 Anlagen wurden bisher weltweit erfolgreich in Betrieb genommen. Sie verfügen über eine einzigartige und patentierte integrierte Trocknung und Gasreinigung, die sie technologisch und betreffend ihrer Nachhaltigkeitswerte wesentlich von anderen Anlagen unterscheidet. Die ausschließliche Produktion in Griffen und die Beauftragung regionaler Lieferanten gewährleisten insgesamt einen geringen CO2-Fußabdruck des Unternehmens und seiner Produkte.Fotonachweis: DMG MORI CO., LTDNutzungshinweis: Das Foto ist nur im inhaltlichen Zusammenhang mit dieser Mitteilung und Nennung des Fotocredits zu verwenden.Pressekontakt:office@glockpress.atOriginal-Content von: GLOCK ecotech GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165031/5314043