Auch im Juli gingen wieder weniger Aufträge in der deutschen Industrie ein. Das hat das Statistische Bundesamt heute bekanntgegeben. Der Auftragseingang fiel gegenüber dem Vormonat um 1,1 %. Es ist bereits der sechste Rückgang in Folge. Die Nachfrage hapert am Ukrainekrieg und an den hohen Gaspreisen. Entspannung ist da kaum in Sicht...



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info









Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de