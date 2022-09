Worte haben in diesen Tagen an den Märkten viel Gewicht. Viele Anleger haben sich mit der Tatsache bereits abgefunden, dass die Zinserhöhungen nicht so bald enden werden. Schließlich hatte der Fed-Vorsitzende Jerome Powell erneut bekräftigt, dass weitere Zinserhöhungen kommen werden. Die Verkäufe an den Aktienmärkten in der vergangenen Woche waren breit gefächert. Selbst Energie-Aktien, die in den vergangenen Wochen zugelegt hatten, gaben ihre jüngsten Gewinne zusammen mit dem Ölpreis wieder ab. ...

