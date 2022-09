DGAP-News: Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht

Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA veröffentlicht Halbjahresbericht 2022 Umsatz und EBITDA im ersten Halbjahr deutlich über Vorjahr

Spürbare Erholung des Gastronomiegeschäfts in allen Getränkesegmenten

Prognose für das Gesamtjahr bestätigt

Bad Teinach-Zavelstein, 6. September 2022 - Die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA (ISIN DE0006614001; DE0006614035) hat heute ihren Zwischenbericht für das erste Halbjahr 2022 veröffentlicht. Nach einem verhaltenen Jahresstart infolge noch spürbarer Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zeigten sich deutliche Erholungstendenzen im weiteren Verlauf der ersten sechs Monate. Insbesondere wurden in der Gastronomie und Hotellerie sowie im Veranstaltungsgeschäft hohe Umsatzanstiege verzeichnet. Der Bruttoumsatz* im Konzern konnte in der ersten Jahreshälfte um 29,5 % auf 78,1 Mio. EUR gesteigert werden. Im Mineralwassersegment fielen die Umsatzanstiege der Marken Teinacher mit 25,8 % und Krumbach mit 7,0 % in den ersten sechs Monaten deutlich aus. Das Saftsegment, das aufgrund des hohen Gastronomie- und Hotellerie-Anteils durch die Covid-19-Pandemie in besonderem Maße betroffen war, verzeichnete gegenüber Vorjahr sogar dreistellige Umsatzwachstumsraten. Der Umsatz der Hauptmarken Vaihinger, Klindworth und Cocktail Plant konnte in den ersten sechs Monaten des Jahres insgesamt um 116,2 % mehr als verdoppelt werden. Aufgrund der positiven Umsatzentwicklung lagen trotz deutlich reduzierter sonstiger betrieblicher Erträge und erhöhter Aufwendungen für Marketing und Vertrieb die operativen Konzernergebniskennzahlen EBITDA und EBIT mit 8,3 Mio. EUR respektive 2,5 Mio. EUR über Vorjahr (H1/2021: 6,3 Mio. EUR respektive 0,5 Mio. EUR), das durch einen rund fünfmonatigen Lockdown geprägt war. "Im ersten Halbjahr 2022 haben wir von den deutlichen Erholungstendenzen insbesondere in unserem Gastronomiesegment profitiert. Gleichzeitig bleiben mit den anhaltenden Kostensteigerungen bei Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie Energie und Logistik die Rahmenbedingungen sehr herausfordernd. Wichtige Schwerpunkte unserer Geschäftstätigkeit im laufenden Jahr bilden neben der Sortimentserweiterung beispielsweise bei Hirschquelle auch Effizienzsteigerungen. So planen wir im zweiten Halbjahr zukunftsgerichtete technische Investitionen zur Energiekostenreduzierung wie den Bau von Solaranlagen", kommentiert Martin Adam, Geschäftsführer der Karlsberg International Getränkemanagement GmbH, persönlich haftende Gesellschafterin der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA. Unter der Annahme keiner gravierenden Verschärfung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erwartet die Geschäftsführung für das Gesamtjahr 2022 nach wie vor einen moderaten Anstieg der Umsatzerlöse sowie ein moderat über dem Niveau des Jahres 2020 liegendes EBITDA und bekräftigt damit ihre bisherige Umsatz- und Ergebnisprognose. Der Halbjahresbericht 2022 der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA steht ab heute auf der Webseite der Gesellschaft unter www.mineralbrunnen-kgaa.de zur Verfügung.



* Umsatz vor Abzug von Erlösschmälerungen

Über die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA Die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA, gegründet 1923 in der Rechtsform der Aktiengesellschaft, ist ein börsennotiertes Markenunternehmen im alkoholfreien Getränkemarkt mit Sitz in Bad Teinach-Zavelstein/Baden-Württemberg. Aufbauend auf starken Regionalmarken in Süd- und Südwestdeutschland (Teinacher, Krumbach, Hirschquelle u.a.) und nationalen Marken (afri, Bluna, Niehoffs Vaihinger, Klindworth, Cocktail Plant u.a.) bietet der Konzern als klassischer Markenanbieter im gehobenen Preissegment ein breites Marken- und Produktportfolio in den Bereichen Mineral und Heilwasser, Erfrischungs- und Süßgetränke sowie fruchthaltige Getränke und Fertigcocktails an. Weitere Informationen unter www.mineralbrunnen-kgaa.de. Kontakt Public Relations Petra Huffer T: +49 (0)6841 105-803 E: investor.relations@mineralbrunnen-kgaa.de





