Für die zunehmende Elektrifizierung braucht man große Mengen Kupfer. Werden heute laut S&P Global rund 25 Millionen Tonnen im Jahr verbraucht, so sollen es laut Schätzungen bis 2035 zirka 50 Millionen Tonnen Kupfer sein, die nötig sind. Weltweite Bemühungen und Investitionen in die neuen Technologien werden den Kupferbedarf also kräftig anheizen. Damit das Kupfer nicht zur Mangelware wird, müssen neue Bergbauprojekte vorangetrieben werden. Recycling allein reicht nicht aus. Zu den größten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...