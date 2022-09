Monatelang spielten das Management und die Eigner den Schritt durch - zumal das wirtschaftliche Umfeld durch Ukraine-Krieg und Energiekrise riskanter wurde. Jetzt ist der Börsengang eines Teils der Porsche AG beschlossen. Gelingt es dem VW-Konzern, so seinen Wert zu steigern? Die Porsche AG soll möglichst noch im Herbst an die Börse gehen. Von Ende September oder Anfang Oktober an könnte ein Teil der Papiere der Sportwagen-Tochter am Finanzmarkt platziert werden, wie Volkswagen am späten Montagabend nach Beratungen des Vorstands und Aufsichtsrats mitteilte. Angestrebt wird eine Notierung in Frankfurt, vollständig umgesetzt sein könnte die Neuemission bis zum Jahresende. Diese Schritte seien "vorbehaltlich der weiteren Kapitalmarkt-Entwicklungen" geplant, hieß ...

Den vollständigen Artikel lesen ...