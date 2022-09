Oberursel (www.anleihencheck.de) - Die Äußerungen Powells hinterließen an den Rentenmärkten ihre deutlichen Spuren, so die Experten der ALTE LEIPZIGER Trust in ihrem aktuellen "INVEST-REPORT".Im entschlossenen Kampf gegen die hohe Inflation sei laut FED-Chef Powell nämlich "für einige Zeit" eine restriktive Geldpolitik nötig. Eine fortgesetzte Abschwächung der US-Konjunktur nehme die FED dabei bewusst in Kauf, sozusagen als kleineres Übel gegenüber der Alternative einer dauerhaft hohen Inflation. Die US-Anleiherenditen - insbesondere am kurzen Laufzeitende - hätten markant zugelegt. Zweijährige US-Treasuries (3,4%) seien dabei sogar auf das höchste Niveau seit 2007 geklettert und lägen damit inzwischen klar oberhalb der Rendite zehnjähriger Papiere. Eine solche Konstellation sei in der Vergangenheit eine zuverlässige Indikation für eine über kurz oder lang bevorstehende Rezession gewesen. ...

