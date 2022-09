Pressemitteilung der Energiekontor AG:

Die Energiekontor AG (ISIN DE0005313506, General Standard), einer der führenden deutschen Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit Sitz in Bremen steigt in den SDAX auf. Das hat die Deutsche Börse in ihrer gestrigen regulären Überprüfung des Small-Cap-Index entschieden. Die Aufnahme in den SDAX erfolgt zum 19. September 2022. Die Energiekontor ist seit über 30 Jahren ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...