Rezession und Gold: Das musst Du wissen!

Anzeige / Werbung Rezessionen eröffnen Kaufchancen für das beliebte Edelmetall Rezession - dieses Wort macht vielen Anlegern derzeit Angst! Doch für Gold-Investoren eröffnen rezessive Phasen eher tolle Einstiegschancen. Wir sehen, dass sich Gold teilweise bereits IN der Rezession stark nach oben entwickelt, spätestens aber nach selbiger massiv ansteigt. Es gibt nur wenige Ausnahmen, in denen es nach einer Rezession nicht stark steigt. Auch die Zeit ab dem 20. Monat des Präsidentschafts-Zyklus ist in der Historie klar positiv belegt. Gold stieg mehrheitlich am meisten ab Monat 20 einer Präsidentschaft an. Ausnahmen gab es natürlich auch hier, aber die Wahrscheinlichkeiten sind eindeutig positiv verteilt. Unter Jimmy Carter legte Gold sogar um mehr als 400% zu. Dies habe ich aber sowohl statistisch bedingt, wie auch aus Gründen der graphischen Darstellung in dieser Graphik raus genommen. 20-minütiges Video erörtert die Situation In diesem Video zeige ich Dir die Entwicklung von Gold im Zusammenhang mit Rezessionen: https://youtu.be/NZsdqpZuTLA Kein Trading-Video mehr verpassen! Jetzt Kanal abonnieren: https://www.youtube.com/realmoneytrader Hinweis: Hier finden Sie saisonale Charts aus unserem Research, die auf Gleichförmigkeit beruhen und nicht durch die übliche, kumulierte Darstellung verzerrt sind: https://www.realmoneytrader.com/saisonale-charts/ Umgesetzt werden kann diese, wie auch die anderen Trading-Chancenim Gold z.B. mit folgendem Produkt von Morgan Stanley: Produkt: Gold Call

Laufzeit: 16.06.2023

WKN: MA988B

Einstieg: market

Hebel: 11

Ziel: 35 Euro Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952

