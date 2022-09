Original-Research: ERWE Immobilien AG - von GSC Research GmbH

Einstufung von GSC Research GmbH zu ERWE Immobilien AG

Unternehmen: ERWE Immobilien AG

ISIN: DE000A1X3WX6



Anlass der Studie: Halbjahreszahlen 2022

Empfehlung: Kaufen

seit: 06.09.2022

Kursziel: 3,10 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 01.06.2021, vomals Halten

Analyst: Jens Nielsen



Überproportionaler Anstieg beim Ergebnis aus Immobilienbewirtschaftung

In den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2022 konnte die ERWE Immobilien AG das Ergebnis aus der Immobilienbewirtschaftung überproportional im Verhältnis zu den Bruttoerträgen aus Mieten und Betriebskostenumlagen ausweiten. Positiv wirkte sich dabei auch die im März erfolgte Übernahme von zwei voll vermieteten C&A-Geschäftshäusern aus.

Das Ergebnis aus der Immobilienbewertung fiel dagegen im Berichtszeitraum noch relativ gering aus. Nach wie vor gehen wir aber davon aus, dass es bei Erteilung der in diesem Jahr erwarteten Baugenehmigung für den ersten Abschnitt des Entwicklungsprojekts TAUNUS LAB in Friedrichsdorf noch zu massiven positiven Bewertungseffekten kommen kann.



Bislang hat der branchenerfahrene und weit über den Immobiliensektor hinaus vernetzte Vorstand ERWE gut durch die von Corona, Inflation sowie steigenden Baukosten und Zinsen geprägten Rahmenbedingungen manövriert. Trotz aller Herausforderungen bleiben wir auch für die weitere Entwicklung der Gesellschaft mit ihrem Geschäftsmodell der Revitalisierung und Repositionierung von Innenstadtobjekten durch Zuführung zu zeitgemäßen Mischnutzungskonzepten zuversichtlich gestimmt. Positiv sehen wir in diesem Zusammenhang auch den Aufstieg der Elbstein AG zum größten Einzelaktionär.

Bei Ansatz unseres geringfügig auf 3,10 Euro zurückgenommenen Kursziels weist der ERWE-Anteilsschein aktuell ein kräftiges Kurspotenzial von über 42 Prozent auf. Dabei bewegt sich die Marktkapitalisierung mit derzeit 53,5 Mio. Euro ein Stück unter dem bilanziellen Eigenkapital (ohne Anteile Dritter) von gut 57 Mio. Euro bzw. rund 2,33 Euro je Aktie. Insgesamt bekräftigen wir daher einmal mehr unser "Kaufen"-Rating. Aufgrund des engen Börsenhandels sollten Aufträge in dem Titel stets limitiert erteilt werden.

