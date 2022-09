Die Heizölpreise in Österreich, der Schweiz und Deutschland entwickeln sich heute früh sehr unterschiedlich. In Österreich stiegen sie im Durchschnitt um 0,75 Cent pro Liter, während sie in Deutschland durchschnittlich um 1,1 Cent pro Liter gefallen sind. Die OPEC+ hat sich wider Erwarten für eine Kürzung der Förderquoten für Oktober 2022 entschieden. Mit einer Kürzung von 0,1 Mio. B/T ist dieser ...

