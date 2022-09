Nur wenige Wochen nach dem Marktstart von Galaxy Z Flip 4 und Fold 4 bringt der Hersteller die mit den Geräten eingeführten neuen Software-Features auf seine älteren Foldables. Vor allem die Fold-Modelle kommen auf ihre Kosten. Samsung ist nicht nur der Marktführer im Smartphone-Business, sondern nach Jahren der Vernachlässigung auch ein Vorbild in Sachen Softwareupdates. Denn nicht nur bietet der Hersteller schon erste öffentliche Betas für Android 13 an, sondern verpasst mit One UI 4.1.1 seinen älteren Foldables auch neue ...

Den vollständigen Artikel lesen ...