Schwalbach am Taunus (ots) -Gillette Venus und die Frauenrechtsorganisation TERRE DES FEMMES haben eine gemeinsame Mission: Sie möchten Mädchen und junge Frauen stärken und vor geschlechtsspezifischer Gewalt schützen. In neu entwickelten Workshops werden die Teilnehmerinnen Strategien zum Selbstschutz vor sexualisierter Gewalt, Mobbing und Hate Speech erlernen, die sie online genauso wie offline erleben. Gillette Venus und TERRE DES FEMMES möchten Mädchen und Frauen ermutigen, ihre innere Stärke bewusst nach außen zu tragen. Diese Aktion können auch Verbraucher:innen unterstützen: Beim Kauf einer Packung Rasierklingen erhalten sie einen Rasierer der Trendmarke gratis dazu und spenden gleichzeitig einen Euro für die Umsetzung der Workshops.Die Zahlen1 erschrecken: In Deutschland hat bereits die Hälfte aller Mädchen und jungen Frauen schon einmal körperliche und/oder psychische Gewalt erfahren. Ob in der Schule, auf der Straße, beim Sport oder im Internet und in sozialen Netzwerken: Bedrohungen, Beleidigungen und Diskriminierungen nehmen immer weiter zu. Was im realen Leben unter sexuelle Belästigung fällt, angezeigt und auch geahndet werden kann, findet im Netz weitgehend folgenlos und straffrei statt. Dabei hat sexualisierte digitale Gewalt die gleichen traumatisierenden Konsequenzen, unter denen Mädchen und Frauen manchmal ihr ganzes Leben lang leiden.Workshops für mehr SelbstbewusstseinGillette Venus unterstützt TERRE DES FEMMES daher bei der Organisation und Durchführung von Trainings, bei denen Mädchen im Alter von 14 bis 18 Jahren lernen werden, sich gegen sprachliche Gewalt, sexuelle Belästigung und sexualisierte Gewaltandrohung im Netz zu wehren. Die Workshops finden sollen virtuell oder in Präsenz an Schulen stattfinden und wirkungsvolle Strategien zur Gegenwehr sowie zum Schutz der eigenen Persönlichkeit vermitteln. Die Teilnehmerinnen erhalten zudem Informationen über ihre Rechte und werden zu Zivilcourage und Solidarität - insbesondere unter Frauen - ermutigt.Ein Gratis-Rasierer für Konsument:innen; ein Euro für TERRE DES FEMMESFür die gemeinsame Aktion von Gillette Venus und TERRE DES FEMMES können sich auch Verbraucher:innen einfach engagieren: Beim Kauf einer Packung Rasierklingen von Gillette Venus unterstützen die Kund:innen die Workshops mit einem Euro und bekommen gleichzeitig einen Rasierer von Gillette Venus gratis dazu. Im Aktionszeitraum September und Oktober 2022 findet die Aktion bei verschiedenen Handelsketten in Deutschland und Österreich statt - darunter z.B. dm, Rossmann, Müller und BIPA.Zwei Organisationen, ein Ziel: starke FrauenDer gemeinnützige TERRE DES FEMMES - Menschenrechte für die Frau - e.V. setzt sich seit 1981 für ein gleichberechtigtes, selbstbestimmtes und freies Leben von Mädchen und Frauen weltweit ein. Die gemeinnützige Organisation kämpft gegen Menschenrechtsverletzungen, die Mädchen und Frauen aufgrund ihres Geschlechts erleiden müssen. Kernthemen der Organisation sind weibliche Genitalverstümmelung, häusliche und sexualisierte Gewalt, Zwangsheirat und sogenannte Ehrverbrechen, Frauenhandel und Prostitution, reproduktive Rechte sowie Gleichberechtigung und Integration. Durch Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit sowie Aufklärungsprojekte z.B. in Schulen macht TERRE DES FEMMES auf Frauenrechtsverletzungen aufmerksam.Mit der "MySkin.MyWay."-Kampagne ermutigt Gillette Venus Frauen, sich in ihrer Haut wohlzufühlen und ihren eigenen Weg zu gehen, abseits von Normen und gesellschaftlichen Erwartungen. Die Marke feiert individuelle Schönheit, denn jede Haut erzählt ihre eigene Geschichte. Mit TERRE DES FEMMES verbindet Gillette Venus die gemeinsame Vision, Mädchen zu ermutigen und zu stärken, sodass sie für ihre Rechte einstehen. Gillette Venus unterstützt mit großer Freude zum ersten Mal TERRE DES FEMMES und freut sich darauf, Teil dieser wichtigen Arbeit zu sein.Über Procter & GambleProcter & Gamble (P&G) bietet Verbraucher:innen auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®,Head&Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig.Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.