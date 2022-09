Die Energiekontor AG (ISIN DE000 531350 6) zelebriert ihren Aufstieg in den SDAX. Das hat die Deutsche Börse in ihrer gestrigen regulären Überprüfung des Small-Cap-Index entschieden. Die Aufnahme in den SDAX erfolgt zum 19. September 2022. Die Energiekontor ist seit über 30 Jahren ein Pionier der Energiebranche und zeichnet sich besonders durch hohe finanzielle Stabilität und Innovationskraft aus. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...