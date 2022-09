Der britische Vermögensverwalter Janus Henderson trimmt sein Portfolio weiter auf Nachhaltigkeit. In diesem Zusammenhang hat das Unternehmen angekündigt, ab dem 31.10.2022 weitere 14 Fonds als Artikel-8-Fonds gemäß EU-Offenlegungsverordnung zu kategorisieren.14 Fonds werden neu als nachhaltig kategorisiertKonkret umfasst das die folgenden in Luxemburg und Irland domizilierten Fonds von Janus Henderson:Continental European FundPan European FundPan European Small and Mid-Cap FundHorizon Asia-Pacific ...

