... aber das war im Juni! Heute morgen gaben die Bundesstatistiker hierzu vorläufige Ergebnisse bekannt. Demnach gewannen die Service-Anbieter saisonbereinigt 9,9 % an Umsatz hinzu im Vergleich zum Juni 2021. Wenig überraschend: Die realen Umsätze der Messe-, Ausstellungs- und Kongressveranstalter kletterten gegenüber dem Vorjahresmonat um nahezu 229 % und übertrafen erstmals mit +5,1 % das Niveau von vor der Pandemie. Noch besser lief es für die Personenbeförderung in der Luftfahrt mit real +283,3 % im Vergleich zum Juni 2021, aber unverändert unter dem Vorkrisen-Level von 2019. Die Personenbeförderung per Eisenbahn schließlich legte um real 98,1 % im Jahresvergleich zu.



