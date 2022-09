Die Cenntro Electric Group aus dem US-Bundesstaat New Jersey bereitet den Marktstart ihrer Nutzfahrzeug-Modelle Logistar 100 und Logistar 260 in Europa vor. Bei Ersterem handelt es sich um einen kompakten Elektro-Leichttransporter, bei Letzterem mit 5,5 Meter Länge um ein größeres Modell. Cenntro gibt an, bis zum Stichtag 31. Dezember 2021 mehr als 3.700 Fahrzeuge in über 25 Ländern verkauft oder ...

