Grosse Werbeplattformen haben in den letzten 1 ½ Jahren stark unter dem neuen, strengen Datenschutzregime gelitten. Mit der Einführung der DSGVO bzw. vergleichbaren Gesetzen in Europa zwang Brüssel den Rest der Welt implizit nachzuziehen und den Datenschutz zu erhöhen.Unter den Silicon Valley Riesen zog einzig und allein Apple (US0378331005) mit und führte einen ausserordentlich hohen Datenschutz für die Nutzer seiner Hard- und Software ein. So hoch, dass die Konkurrenten Beschwerden in den USA und Europa einlegten, da ihre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...