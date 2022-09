München (ots) -Vanessa Mai - MAI time is now (SWR)Doku-Serie (3 x 30 Min.)Ab 22. Oktober 2022 | online first ab 8:00 Uhr in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 22. Oktober 2022 | im Anschluss an die Tagesthemen | Das ErsteDie Doku "MAI time is now" zeigt Vanessa Mai in ungewohnt intimen Homestories und Interviewsituationen. Sie liefert spannende Einblicke in das "System Schlager", spricht über falsche Freunde, schmerzhafte Zuschreibungen - und die wichtigsten Menschen in ihrem Leben. Die Doku-Serie zeigt exklusive Bilder aus dem Alltag der 30-jährigen Künstlerin und begleitet sie bei ihrem ersten Konzert seit Corona und seit der Tour-Absage nach ihrem Breakdown 2019. Als Shooting-Star der Schlagerszene wird Vanessa Mai mit Anfang 20 an die Spitze der Charts katapultiert. Alles sieht aus, wie ein Bilderbucheinstieg in eine Bilderbuchwelt. Doch ganz oben angekommen, beginnt das Bild zu bröckeln. Bis Vanessa Mai 2019 zerbricht - an der Erwartungshaltung ihres Umfelds und an ihrem eigenen Perfektionismus. Doch statt der Schlagerszene den Rücken zu kehren, erfindet sie sich neu und kommt zurück. Sie steht weiter zum Schlager. Aber sie schreibt Hits mit Deutsch-Rappern, moderiert ihre eigene Talkshow, positioniert sich gegen Body-Shaming - und verändert die Spielregeln einer ganzen Szene.PferdeMenschen (hr)Serie (3 x 30 Min.)Ab 5. Oktober 2022 | online in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: ab 6. Oktober 2022 | 22:30 Uhr | hr fernsehenWarum sind manche Menschen so fasziniert vom Pferd, richten ihr ganzes Leben danach aus? Was steckt hinter dieser Sehnsucht? Das zeigen wir in neun "PferdeMenschen"-Geschichten, bei denen die Pferde so wichtig wie die Menschen sind. Auch die Klischees des Reitens und die Kritik am Reitsport sind Teil der Serie. So viel die verschiedenen Reiterinnen und Reiter oder Pferdebesitzerinnen und Pferdebesitzer gemein haben, so unterschiedlich sind sie beim näheren Hinsehen. Durch die O-Töne der "PferdeMenschen" erzählt diese Serie das, was die Community tatsächlich bewegt.Fotos über www.ardfoto.deHimmelstal (ONE)Serie (8 x 45 Min.)Ab 5. Oktober 2022 | für 30 Tage in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: ab 4. Oktober 2022 | 21:00 Uhr | 2-Kanal-Ton | ONEEine Einladung ihrer Zwillingsschwester Siri (Josefin Asplund) ist der ideale Vorwand für Helena Brant (ebenfalls Asplund), aus ihrem langweiligen Callcenter-Job auszubrechen. Sie macht sich auf ins Trentino, wo Siri sich in einer Art Luxus-Sanatorium befindet - angeblich um "clean" und "trocken" zu werden. Siri freut sich sehr über den Besuch, vor allem aber hat sie eine Bitte an Helena. Sie muss dringend zu ihrer großen Liebe reisen, die im Krankenhaus liegt, aber man würde sie nicht aus dem Sanatorium "Himmelstal" rauslassen. Vielleicht könnten sie und ihre Zwillingsschwester ja für 24 Stunden die Rollen tauschen? Helena lehnt ab, doch schließlich gelingt es Siri, ihren Willen durchzusetzen. Helena macht zunächst gute Miene zum bösen Spiel, doch als Siri nicht wie vereinbart zurückkehrt und Helena klar wird, dass ihre Schwester sie reingelegt hat, will sie die Klinikleitung informieren. Zu dumm nur, dass ihr niemand glaubt ...Fotos über www.ardfoto.deNews-WG Challenge (BR)Reportage-Reihe/Wissen/Unterhaltung (4 x 30 Min.)Ab 7. Oktober 2022 | online first in der ARD Mediathek, jeden Freitag eine neue FolgeLineare Ausstrahlung 9. Oktober 23:30 Uhr |16. Oktober 23:15 Uhr | 23. Oktober 23:50 Uhr |30. Oktober 23:15 Uhr | BR FernsehenEin tödlicher Schuss mit einer ganz legal besorgten Waffe, die eigene Beerdigung mit äußerst knappem Budget oder die Jagd nach einem Kondom durch die rätselhafte Kanalisation, das nie dort hätte landen sollen. In vier Folgen der "News-WG Challenge" stellen sich die WG-Mitbewohner Max, Helene und Maxi nahezu unmöglichen und skurrilen Aufgaben. Doch letztlich verstecken sich hinter allen wichtige gesellschaftlich-politische Fragen. Wie streng ist Deutschlands Waffengesetz wirklich? Was kostet es zu sterben? Wie können wir unsere kostbare Ressource Wasser sauber halten? Antworten darauf finden sich unweigerlich beim Versuch, die Challenges zu gewinnen - Max, Helene und Maxi gehen dabei an ihre eigenen Grenzen und die Themen dahinter werden auf einmal ganz greifbar. Mit Witz und Spannung liefert die "News-WG" die ungewöhnlichste Reportage-Reihe des Jahres.HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ, Staffel 2 (NDR)Krimi-Komödie (8 x 55 Min.)Ab 8. Oktober 2022 | für 30 Tage in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung ab 3. November 2022 | NDR FernsehenDie ersten acht Folgen der französischen Serie waren nicht nur in ihrem Heimatland ein riesiger Erfolg, sondern auch in der ARD Mediathek und im NDR Fernsehen. Nun sind Morgane (Audrey Fleurot), die ehemalige Putzfrau mit einem IQ von 160, und Karadec (Mehdi Nebbou), Hauptmann der örtlichen Polizeibrigade in Lille, endlich zurück. In den acht neuen Folgen macht sich das ewig ungleiche Duo daran, viele neue Fälle zu lösen und Verbrecher zu jagen.Der letzte Flug - Ein deutsches Geheimnis (rbb)True-Doku-Crime-ThrillerAb 8. Oktober 2022 | online first in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 17. Oktober 2022 | 23:35 Uhr | Das ErsteEine mysteriöse Geschichte im Wahnsinn der Schlacht um Berlin am Ende des Zweiten Weltkriegs: Als am 20. April 1945 die Rote Armee nahe der brandenburgischen Dörfer Glienig und Buckow eine Zivilmaschine der Deutschen Lufthansa abschießt, zerstört der Vorfall nicht zur das Leben der Passagiere und deren Angehöriger, sondern hinterlässt auch am Unglücksort tiefe Spuren und zahlreiche Fragen: Wer war an Bord der Maschine und wer durfte das von den Alliierten bombardierte Berlin - noch dazu an einem symbolträchtigen Tag wie Adolf Hitlers Geburtstag - zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch verlassen?Money Maker (WDR/HR)Doku-Serie (3 x 30 Min.)Ab 11. Oktober 2022 | online first in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung (Teil 1): 19. Oktober 2022 | 21:45 Uhr | Das ErsteMoney Maker ist ein serielles, charaktergetriebenes Docutainment-Format. In jeder Folge steht die Geschichte eines Menschen, der mit gewieften, teils illegalen Geschäften schnelles Geld machen will, im Mittelpunkt. Manche sind zu Geld oder Reichtum gekommen, manche aber auch gescheitert. Das Format bewegt sich im Spannungsfeld zwischen Geld und Moral: Wie clever, gerissen oder dreist muss man sein, um so etwas durchzuziehen? Was treibt diese Menschen an? Wie viel Fake ist dabei? Und vor allem: Wie weit würde man selbst gehen?Wer bezahlt die Zukunft? (MDR)Dreiteilige Doku-SerieAb 13. Oktober 2022 | online first ab 8.00 Uhr in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung am 23. Oktober | 22:20 Uhr | 22:50 Uhr | 23:20 Uhr | MDRWir alle wollen eine lebenswerte Zukunft. Für uns, für unsere Kinder, für unsere Enkel. Ideen sind da. Doch was ist der Preis dafür? Klimakrise und Staatsverschuldung, steigende Energie- und Lebenshaltungskosten bestimmen den gesellschaftlichen Diskurs. Die drei Folgen der Doku-Serie "Wer bezahlt die Zukunft?" suchen nach Antworten auf die großen gesellschaftlichen Fragen: Warum ist hohe Staatsverschuldung nicht zwangsläufig ein Problem, sondern womöglich Teil der Lösung? Warum sollten wir aufhören, uns an Wirtschaftswachstum zu klammern? Inwiefern ist eine alternde Gesellschaft eine Chance zur Rettung unserer Rente? Wo liegt meine Verantwortung, wo die der Politik? Was die Zukunft kostet, wer sie bezahlen soll und warum Nichtstun besonders teuer wird - dazu kommen Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Psychologie zu Wort.You shall not lie (ARD-Degeto)Thriller-Serie (6 x 50 Min.)Ab 15. Oktober 2022 | für 30 Tage in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 14. Oktober 2022 | ab 00:20 Uhr| Das ErsteDer spanische Küstenort Belmonte bietet seiner wohlhabenden Gemeinschaft eine heile Welt. Als ein Sexvideo viral geht, dass die beliebte Lehrerin Macarena (Irene Arcos) mit einem Schüler zeigt, zerbricht die Idylle. Während Macarena ihre Familie zu retten versucht, hält der 18-jährige Iván (Lucas Nabor) weiter an seinen Träumen von einer gemeinsamen Zukunft mit Macarena fest. Drei Tage nach dem Upload des Sexvideos wird auf den Meeresklippen eine Leiche gefunden. Nun geht es nicht mehr nur um heikle Geheimnisse und die Alltagslügen der Bewohner Belmontes.Akkreditierte Journalisten finden die ersten beiden Folgen im Vorführraum des Presseservice zur Ansicht.Fotos über www.ardfoto.deARD Crime Time: Auf den Spuren der Kudamm-Raser (HR)True-Crime-Doku (3 x 30 Min.)Ab 19. Oktober 2022 | online in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 21. Oktober 2022 | 21:45 Uhr | Das ErsteSie rasen über den Berliner Kurfürstendamm. Tempo 160. Marvin N. und Hamdi H. liefern sich im Februar 2016 ein nächtliches Rennen. Mit Bleifuß mitten durch die Stadt, auch rote Ampeln stoppen sie nicht. Bis einer von beiden in ein unbeteiligtes Auto kracht. Dessen Fahrer stirbt sofort. Der Fall wühlt die Republik auf: War es ein tragisches Unglück? Nein, entscheidet ein Berliner Gericht: Es war Mord. Lebenslänglich für beide Raser. Doch hatten sie wirklich einen Tatplan und handelten heimtückisch? Ein jahrelanger juristischer Kampf beginnt.Parlament, Staffel 2 (ONE)Politsatire (10 x 30 Min.)Ab 25. Oktober 2022 | online first in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: ab 31. Oktober 2022 | 20:15 Uhr | ONEAm offiziellen Sitz des Europäischen Parlaments entstanden zehn neue, 30-minütige Folgen.Erneut dreht sich alles um politische Intrigen, Scharmützel und Manipulationen. Mitarbeiter Samy (Xavier Lacaille) dient jetzt einer neuen Europaabgeordneten: Valentine Chantel (Georgia Scalliet). Die junge, ehrgeizige französische Politikerin holt sich ohne es zu ahnen mit der deutschen MEP Gesine (Martina Eitner-Acheampong) ihre größte Widersacherin ins Team für den "Blue-Deal" - ein Gesetzespaket zum Schutz der Meere. Auch Rose (Liz Kingsman) kehrt nach Straßburg zurück. Wegen des Brexits ist für sie kein Platz mehr im Parlament und sie wird Lobbyistin. Michel (Philippe Duquesne) wird Parlamentspräsident. Eingefädelt hat das sein Stabschef Martin Kraft (Johann von Bülow), der eigentlich eine leicht zu führende Marionette wollte und jetzt mit einem überzeugten Europäer konfrontiert ist.beta stories: Werden Bitcoin und Blockchain die Welt retten? (BR)Politik-/Wirtschaftsdoku (3 x 30 Min.)Ab 25. Oktober 2022 | exklusiv in der ARD MediathekFür Krypto-Fans ist die Sache klar: Bitcoin und andere Kryptowährungen werden das Finanzsystem revolutionieren. Und Blockchain als Technologie dahinter wird die ganze Welt verändern. Trotz vieler offener Fragen wächst der Krypto-Space. Rund 300 Millionen Menschen weltweit besitzen inzwischen digitale Währungen. In einer dreiteiligen Dokuserie geht das Wissenschaftsformat beta stories, produziert vom Bayerischen Rundfunk, dem Hype um Kryptowährungen und Blockchain auf den Grund: im Township in Südafrika, im "Crypto-Valley" im Schweizerischen Zug und in Berliner Kunstgalerien. Dabei gibt die Dokuserie Antworten auf die Fragen: Kann Blockchain das Betriebssystem für eine Gesellschaft liefern, in der wir alle fairer interagieren? Oder wird ihr Potential komplett überschätzt?Dark Encounter (SWR)Spielfilm (97 Min.)Ab 29. Oktober 2022 | für 30 Tage in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 28. Oktober 2022 | 02:30 Uhr | SWR FernsehenIm November 1982 verschwindet die kleine Maisie spurlos aus ihrem Elternhaus. Als sich die trauernde Familie ein Jahr später gemeinsam mit dem Sheriff zu einer Gedenkfeier versammelt, locken beunruhigende Lichter aus dem nahen Wald einige der Gruppe nach draußen. Die unerklärlichen Phänomene, denen sie dort, wie auch die anderen im Haus, plötzlich ausgesetzt sind, erschüttern alle bis ins Mark. Dann ist die Hälfte von ihnen wie vom Erdbeben verschluckt. Während die Hinterbliebenen alle Mühe haben, die Situation der Polizei zu erklären, beginnt der Spuk von vorn: Heftig scharrende Geräusche, blendende Strahlen vom Himmel - eine unheimliche Kraft attackiert das Haus und versucht sich mit aller Macht Zutritt zu verschaffen. Doch zu welchem Zweck?Spuk - Leben mit dem Unheimlichen (MDR)Doku-Serie (4 x 20 Min.)Ab 30. Oktober 2022 | in der ARD MediathekEine Großstadt im Osten Deutschlands. Ein kleiner Park, ein Brunnen, Bänke umringt von zwei vielbefahrenen Hauptstraßen, Wohnungen, Restaurants, ein Supermarkt in nächster Umgebung. Eine Frau kommt mit dem Rad. Es ist dunkel, es dämmert. Sie setzt sich auf eine Bank. Aus dem Nichts streift sie ein kalter Hauch. Sie fröstelt, sie will den mitgebrachten Tee aus der Thermoskanne trinken und plötzlich passiert ihr etwas, das sie bis ins Mark erschüttert: Sie hört Atmen, spürt eine Hand auf ihrer Schulter. In Panik rennt sie weg, lässt alles stehen und liegen. Sie ist sich sicher, was sie erlebt hat, war echt.Die Serie "Spuk - Leben mit dem Unheimlichen" erzählt von unerklärlichen Phänomenen. Vier Geschichten, vier Menschen, die eins verbindet: Sie alle haben paranormale Erfahrungen gemacht. Doch was steckt hinter dem Spuk? Gibt es wirklich keine Erklärung?Chez Krömer (Staffelstart 7) (rbb)Talk-ShowAb 31. Oktober 2022 | online first ab 18:00 Uhr in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 1. November 2022 | 22:15 Uhr | rbb FernsehenDie siebte Staffel der rbb-Show "Chez Krömer" startet am Montag, 31. Oktober, mit sechs neuen Folgen online, und am Dienstag, 1. November, im rbb Fernsehen. Kurt Krömers Verhörraum ist wieder offen für Menschen, die bereit sind, sich den Fragen ihres unberechenbaren Gastgebers zu stellen. Für die Sendung mit dem Gast Torsten Sträter (Staffel 4) ist "Chez Krömer" mit dem Grimme-Preis 2022 in der Kategorie Unterhaltung ausgezeichnet worden. Die erste Folge der neuen Staffel ist am 31. Oktober in der ARD Mediathek und auf YouTube sowie 1. November im rbb Fernsehen zu sehen. Die Folgen 2 bis 6 stehen dann im Wochenrhythmus jeweils montags online zur Verfügung und sind am Dienstagabend im rbb Fernsehen zu sehen.Trump, Biden, meine US-Familie und ich (NDR)Dokumentation (45 Min.)Zusammen mit der Reportage "Trumps Erben" (NDR) thematischer Schwerpunkt am 31. Oktober 2022 in der ARD Mediathek und im ErstenNach seiner viel beachteten Reportage "Trump, meine amerikanische Familie und ich" setzt "tagesthemen"-Moderator Ingo Zamperoni seine Erkundung der amerikanischen Seele fort. Vor den Halbzeitwahlen im November 2022 reist er quer durch den Kontinent und trifft Freunde und Verwandte. Wie beurteilen sie den Machtwechsel im Weißen Haus vor zwei Jahren? Und für welches politische Lager werden sie diesmal stimmen? "Trump, Biden, meine US-Familie und ich" ist Teil zwei des politischen Roadmovies von Ingo Zamperoni und Birgit Wärnke durch die USA.
Fotos über www.ardfoto.de