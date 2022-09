ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Flutter von 15000 auf 13800 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analystin Louise Wiseur passte in einer am Dienstag vorliegenden Studie ihre Schätzungen an. Höheren Umsätzen in den USA stünden eine langsamere Erholung im Privatgeschäft in Irland sowie höhere Steuern in Australien entgegen. Zudem berücksichtigt die Expertin nun den Rückzug des Glückspielkonzerns aus Russland. In den USA sieht sie unterdessen positive Signale hinsichtlich der Profitabilität./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2022 / 17:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 17:08 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IE00BWT6H894

