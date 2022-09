Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -- Drachenartefakte, die aus fünf verschiedenen Ausrüstungsgegenständen bestehen, wurden am 6. September veröffentlicht.- Umwandlung von HYDRA in Drachenstahl für die Herstellung eines Drachenartefakts- Ankündigung des kommenden "Vorherrschafts-Server", der für Kämpfer ab Level 90 gedacht istDas Meisterwerk von Wemade, das MMORPG MIR4, hat am 6. September das Drachenartefakt aktualisiert, eine neue Ausrüstung zur Erhöhung der Machtpunkte.Drachenartefakt (https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3sJLOHaf9gY&data=05%7C01%7Chyunjoon.park%40cision.com%7C038cf9ef1fb5495fef1208da8edcce56%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C0%7C637979376263549813%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=b8rGiIG828QXVi0h685xddLFVpzg%2F501ckGww2C0mpo%3D&reserved=0), eine neue Ausrüstung, die mit der starken Kraft des Drachen durchdrungen ist, und aus fünf Gegenständen besteht: Majestätisches Zepter (Stab), Majestätischer Umhang (Umhang), Majestätische Krone (Krone), Majestätisches Siegel (königliches Siegel) und Majestätisches Buch (Buch). Alle Spieler können die Ausrüstung unabhängig von ihrer Klasse anlegen.Um ein Drachenartefakt herzustellen, werden Drachenperle, Drachenstahl, Dunkelstahl, Drachenmaterial und tausendjährige Materialien als übliche Materialien benötigt. Das neue Material, Drachenstahl, kann auf verschiedene Arten im Spiel verwendet werden. Zum Beispiel, um Drachenartefakte herzustellen und zu verstärken, oder um als Spezialidentifizierung genutzt zu werden.Spezialidentifizierung ist eine Funktion, die die vorhandene Ausrüstung durch die Verwendung von Drachenstahl weiter stärken kann. Ein Verzauberungsslot wird zu Ausrüstungsgegenständen der Stufe "Epic" oder höher hinzugefügt und verbesserte Fähigkeiten werden mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit erhalten.Ein neu eingeführtes System ermöglicht es, HYDRA, das Spieltoken, in Drachenstahl einzutauschen. Wenn dem NPC Arkadien-Geisterdorf Septaria gegeben wird, können Benutzer außerdem eine Drachenstah-Truhe erhalten.In der Zwischenzeit kündigte MIR4 seinen Plan an, den "Vorherrschafts-Server" für mächtige Kämpfer über Level 90 auf jedem Server zu aktualisieren.Weitere Informationen zu MIR4 Global finden Sie auf der offiziellen Website (https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmir4global.com%2F&data=05%7C01%7Chyunjoon.park%40cision.com%7C038cf9ef1fb5495fef1208da8edcce56%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C0%7C637979376263549813%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kIZlB1XLl4pVQ%2BJ3FFNWXw322pqoRDH9kDpV1B6naTk%3D&reserved=0) und in der Community.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1891411/1.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1848100/MIR4_Logo.jpgPressekontakt:Sangbin Lee,+82-2-3709-2000,sangbin03@wemade.comOriginal-Content von: Wemade, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164015/5314532