Guidance wirkt nach erfreulicher H1-Entwicklung konservativ

Splendid Medien hat vergangene Woche Zahlen für das H1/2022 vorgelegt, die insgesamt positiv ausgefallen sind und insbesondere ergebnisseitig über unserer Prognose lagen.



Umsatzzuwachs durch starkes Service-Geschäft: Insgesamt konnte das Unternehmen den Erlös in H1 gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres um 5,2% yoy auf 20,8 Mio. Euro steigern (MONe: 20,0 Mio. Euro). Treiber hierfür war insbesondere das traditionell kleine Segment Services (Umsatzanteil: 14,9%), das aufgrund der sehr guten Performance der Synchronleistungen ein Plus von rund 30% yoy auf 3,1 Mio. Euro verzeichnete. Das Segment Content lag mit 17,7 Mio. Euro leicht über dem Vorjahreswert von 17,5 Mio. Euro und war dabei durch divergierende Entwicklungen der Auswertungsstufen geprägt. Der Kinoverleih lag mit 0,4 Mio. Euro zwar deutlich über dem Wert von H1/21 (0,1 Mio. Euro), ist aber immer noch weit vom Vor-Corona-Niveau entfernt (H1/19: 1,6 Mio. Euro). Die umsatzseitig wichtigste Auswertungsstufe Home Entertainment war indes um -8,7% yoy auf 9,4 Mio. Euro rückläufig. Wesentlicher Grund für den Erlösrückgang ist fehlender Content, der auf Produktionsausfälle und -verschiebungen in der Pandemiezeit zurückzuführen ist. Hinzu kommt, dass der Umsatz in H1/21 (+33,6% yoy) durch die Corona Einschränkungen positiv beeinflusst war. Die Auswertungsstufe der Lizenzverkäufe lag mit 5,4 Mio. Euro auf dem Vorjahreslevel und der Geschäftsbereich Auftragsproduktion konnte durch den Dauerläufer "Die Wollnys" einen Zuwachs auf 2,5 Mio. Euro verzeichnen (+47,1% yoy).



EBIT konstant - und damit über unserer Schätzung: Trotz der positiven Top-LineEntwicklung lag das EBIT mit 2,7 Mio. Euro lediglich auf dem Wert des Vorjahres. Ursächlich hierfür sind die im Verhältnis zum Umsatz gestiegenen Vertriebskosten, die u.a. auf die erhöhten Marketingaufwendungen durch die Übernahme der VoD-Plattform maxdome zurückzuführen sind. Dennoch hat der Konzern unsere Schätzung (2,0 Mio. Euro) damit deutlich übertroffen.



Anhebung der Prognosen: Mit der insgesamt positiven H1-Performance hat das Unternehmen unsere bisherige konservative Jahresprognose auf der Bottom-Line bereits übertroffen. Wir haben unsere Schätzungen entsprechend angehoben und uns nun am oberen Ende der bestätigten Guidance von 2 bis 3 Mio. Euro positioniert. Mit Blick auf das erzielte H1-Niveau wirkt die unternehmensseitig bestätigte Guidance zudem u.E. eher konservativ, ist im Hinblick auf die weiterhin hohen Unsicherheiten in Bezug auf die Konsumentenstimmung sowie mögliche erneute Auswirkungen der Corona-Pandemie jedoch durchaus nachvollziehbar.



Fazit: In einem durch Herausforderungen geprägten Marktumfeld hat sich Splendid im ersten Halbjahr solider als erwartet behauptet. Obwohl die makroökonomischen Unsicherheiten hoch bleiben, hat das Unternehmen damit ein komfortables Polster erwirtschaftet, um die gesteckten Jahresziele zu erreichen. Wir sehen die Bewertung mit einem EV/EBIT von 3,2x für das laufende Geschäftsjahr als nicht gerechtfertigt an und empfehlen die Aktie mit einem neuen Kursziel von 2,60 Euro (zuvor: 2,40 Euro) zum Kauf.





