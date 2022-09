Lukrative Börsen-Chancen - Sichern Sie sich den neuen kostenlosen Report "4 gewinnt" von Chart-Profi Stefan Klotter: https://bit.ly/3wVo39C Ist die neue britische Premierministerin Liz Truss gut für die britische Wirtschaft und die Kapitalmärkte - Dazu eine Einschätzung von Carsten Klude, Chefvolkswirt von M.M.Warburg. Gleich w:o TV einschalten! Der britische Leitindex FTSE 100 hat entgegen dem allgemeinen Markttrend innerhalb von sechs Monaten mehr als vier Prozent hinzugewonnen. Das sei "schon ganz schön verrückt", findet Carsten Klude. Was die wahren Gründe für die Rallye beim FTSE 100 sind und welche Auswirkungen die Wahl von Liz Truss auf die Kapitalmärkte haben könnte, erfahren Sie im Video. Gleich einschalten! 00:00 Einleitung 00:41 Liz Truss: Gut für die Kapitalmärkte - 01:40 Geplante Steuersenkungen 02:45 Mandat der Bank of England in Gefahr - 03:14 Inflationsbekämpfung gescheitert - 06:06 Rallye beim FTSE 100 08:07 Ursachen der Rallye beim FTSE 100