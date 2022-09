Mit einem Minus von 0,5% hat sich unser Dachwikifolio diesmal etwas schlechter geschlagen als der DAX. Der konnte dank der aktuellen Erholung seine Wochenbilanz ins Plus drehen und damit den seit dem Start Ende 2015 erlittenen Rückstand etwas verkürzen.Die Outperformance unseres Dachwikifolios PLATOW Best Trader Selection beträgt aktuell aber immer noch ansehnliche 17,9%. Während unsere Trader in diesem Zeitraum ein Plus von 31,7% erwirtschaften konnten, hat der DAX nur ...

