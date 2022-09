VolleDeckung-Moderator Nicolas Vogt taucht in der aktuellen Podcast-Folge zusammen mit Sören Hildinger, Fachreferent Maklervertrieb PKV Voll bei der SDK ein, in die Welt der PKV. Gemeinsam blicken die beiden auf das Krankenversicherungssystem in Deutschland, philosophieren über die Vor- und Nachteile von Bausteintarifen und sprechen darüber, wie die Einführung eines neuen Tarifs in der PKV Vollversicherung funktionieren kann - schließlich muss ein Generationenübergang sichergestellt werden. Vor ...

