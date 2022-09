DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 7. September (vorläufige Fassung)

=== 07:30 DE/Dermapharm Holding SE, ausführliches Ergebnis 1H, Grünwald 07:30 DE/Mister Spex SE, Ergebnis 2Q, Berlin 08:00 DE/DFV Deutsche Familienversicherung AG, ausführliches Ergebnis 1H, Frankfurt *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Juli saisonbereinigt PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 08:30 EU/Abschluss informelle Tagung der Gesundheitsminister (seit 6.9.), Prag *** 09:00 DE/Bundestag, Generaldebatte u.a. mit Reden von Bundeskanzler Scholz (ca 09:00), Bundesaußenministerin Baerbock (ca 13:30) und Bundesverteidigungsministerin Lambrecht (ca 15:15), Berlin *** 09:00 DE/Handelsblatt, Banken-Gipfel (bis 8.9.), u.a. mit Deutsche-Bank-CEO Sewing (09:10), Frankfurt *** 09:00 CH/Währungsreserven August PROGNOSE: k.A. zuvor: 849,403 Mrd CHF 10:30 CH/ABB Ltd, ao HV zur Abspaltung der Turbolader-Sparte Accelleron, Zürich *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 2Q Eurozone PROGNOSE: +0,6% gg Vq/+3,9% gg Vj 2. Veröff: +0,6% gg Vq/+3,9% gg Vj 1. Quartal: +0,5% gg Vq/+5,4% gg Vj 11:00 GR/BIP 2Q 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 15-jährige Bundesanleihe über 1,5 Mrd Euro 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Handelsbilanz Juli PROGNOSE: -70,10 Mrd USD zuvor: -79,61 Mrd USD 15:00 DE/Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger und Bundesarbeitsminister Heil, Statement zu Fachkräfte- Gipfel, Berlin *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 16:00 US/Fed, Rede von Cleveland-Fed-Präsidentin Mester (2022 stimmberechtigt im FOMC) bei Market News International (per Webcast) 18:35 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneurin Brainard (stimmberechtigt im FOMC) bei der Jahreskonferenz von The Clearing House und Bank Policy Institute, New York 19:00 US/Apple Inc, Präsentation neuer Produkte, Cupertino 20:00 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneur Barr (stimmberechtigt im FOMC) bei der Brookings Institution, Washington 20:00 US/Fed, Beige Book 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - CN/Handelsbilanz August ===

