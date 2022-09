Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Die US-Börsen blieben gestern aufgrund eines Feiertages geschlossen. Vor dem Wochenende war der Dow Jones mit einem Minus von gut einem Prozent aus dem Handel gegangen. Bei den Einzelthemen geht es heute um CVS Health, Signify Health, Vertex, BP, NIO, Xpeng, Li Auto und Bed Bath & Beyond. Andreas Agly kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt. Sie haben suizidale Gedanken? Hilfe bietet die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222 erreichbar. Auch eine Beratung über E-Mail ist möglich. Eine Liste mit bundesweiten Hilfsstellen findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf