Die US-amerikanische Milliardärsfamilie Glazer laut Hinweis auf Seeking Alpha bereit, den börsennotierten britischen Traditions-Fußballclub für 3,75 Mrd. Pfund zu veräußern. Mitte August twitterte Elon Musk über sein Interesse am Kauf des Fußballclubs, was aber als Scherz gemeint war. Seitdem wurde mehrfach öffentlich über einen Eigentümerwechsel spekuliert. So berichtete Bloomberg über von APOLLO GLOBAL geführte Gespräche mit einem interessierten Konsortium. Ein Auslöser für den Verkaufswünsch waren vermutlich auch britische Fankreise, in denen Kritik am Führungsstil der Glazers geäußert wurde. Die Marktkapitalisierung des Clubs (NYSE-Kürzel MANU) beträgt aktuell 2,2 Mrd. $. Familie Glazer bestitzt ihn seit 2005 und brachte 2012 einen Teil der Aktien an die Börse. Die MANU-Aktie legt heute 4,4 % zu.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



