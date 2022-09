Die US Großbank Morgan Stanley befürchtet, dass der S&P 500 noch im Jahr 2022 bis auf 3.000 Punkte fallen könnte. Vom jetzigen Niveau aus wäre das ein Fall von 24 Prozent. Die Hintergründe "Wir glauben nicht, dass der Bärenmarkt schon vorbei ist, vorausgesetzt, unsere Gewinnprognosen sind korrekt", erklärt Michael Wilson. Der Chefstratege für amerikanische Aktien bei Morgan Stanley fügt in einer Mitteilung an Kunden hinzu, dass der S&P 500 im weiteren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...