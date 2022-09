München (ots) -Deutschland in der Energiekrise. Der Weiterbetrieb von zwei AKW als Notreserve sei eine Entscheidung gegen die Vernunft und zum Schaden für das Land, sagt der CSU-Chef und plädiert für eine längere AKW-Laufzeit. Im Studio: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.Er war der zwölfte Deutsche im All, der Zweite in der ISS - jetztwill er als erster Deutscher auf den Mond. Sechs Monate verbrachte der ESA-Astronaut im Weltall. Dort hat er zusammen mit seinen russischen Crewmitgliedern den Ausbruch des Ukraine-Krieges erlebt. Seit Mai ist Matthias Maurer wieder auf der Erde - und hat sein nächstes Reiseziel fest im Blick.Es erklären, kommentieren und diskutieren der Moderator, TV-Produzent und Autor Hubertus Meyer-Burckhardt, die politische Korrespondentin der "Zeit" Mariam Lau und der Ukraine-Korrespondent der ARDVassili Golod.Die Gäste:Markus Söder, CSU(Ministerpräsident Bayern)Matthias Maurer (Astronaut)Hubertus Meyer-Burckhardt (TV-Produzent und Moderator)Mariam Lau ("Die Zeit")Vassili Golod (ARD-Korrespondent)"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke Maar (WDR)Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deFotos unter: www. ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5314786