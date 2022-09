DJ PRESSEMITTEILUNG/Heinkel Modulbau, Blaubeuren, erstellt für Kardex Deutschland GmbH ein Bürogebäude mit Bistro in Modulbauweise in Neuburg an der Kammel

(DISCLAIMER: Für den Inhalt dieser Mitteilung ist ausschließlich der Emittent verantwortlich.)

Im Juni 2022 konnten die Mitarbeiter der Schweizer Kardex Holding GmbH in der Niederlassung in Neuburg an der Kammel (Landkreis Günzburg) ein neues, zweigeschossiges Gebäude mit hochwertiger Ausstattung beziehen. Es wurde von Heinkel Modulbau ganz individuell nach Wunsch des Kunden gestaltet. Trotz coronabedingter Lieferverzögerungen war das für über 60 Mitarbeiter konzipierte Gebäude in 20 Wochen gebaut und montiert. Sollten weitere Mitarbeiter hinzukommen, kann das flexible Modulgebäude später weiter wachsen.

Individuell gestaltet - und gemietet

Das Projektteam aus Projektleitung, Architekt und Mediadesignerin legte viel Wert auf eine hochwertige, moderne und individuelle Gestaltung der angemieteten Module. Im Gebäude befinden sich Einzel-, Doppel-, Gruppen- und Großraumbüros, mehrere Besprechungsräume mit Technik für internationale Videokonferenzen sowie ein Aufenthaltsraum mit Küche. Die Farbwahl der Innenausstattung folgt der Corporate Identity. Aus der weißen Fassade sticht eine dreidimensionale Verschalung aus Lärche optisch heraus. "Unser Mietpark hat einen hohen Standard, wie alle unsere Container- und Modulbauten. Dadurch eröffnen sich auch bei Mietobjekten zahlreiche Möglichkeiten zur Gestaltung", erklärt Jochen Daur, Projektleiter Vertrieb bei Heinkel Modulbau.

Leicht zu erweitern und aufzustocken

Kardex hat das Bürogebäude zunächst für fünf Jahre bei Heinkel Modulbau gemietet. Das Gebäude kann jederzeit um sechs Meter erweitert und aufgestockt werden: Die große Bodenplatte bietet für zwei weitere Modulreihen Platz. Außerdem berücksichtigt die Statik bereits eine dritte Etage.

Das Bürogebäude von Kardex auf einen Blick

. 46 Module

. Gesamtgröße 39,40 x 17,40 Meter

. Raumhöhe 3,00 m

. Mehrere Büro- und Besprechungsräume, breite Flure

. Pausenraum mit Bistroküche

. Technik- und Serverräume, WC-Anlagen, Nebenräume

. Treppenhaus mit Windfang

. Fluchttreppe

. Akustik-Decke

. Glastrennwände

. Fassade: 2-farbige HPL-Colorplatte, Lärche-Schalung in 3D-Optik, auf der Rückseite Aluminium-Sinuswelle

. Farbkonzept und Innengestaltung in Anlehnung an die Corporate Identity in Abstimmung mit Bauherrn, Architekt und Mediendesignerin

. Brandschutz: F30

. Heizung: Kombination aus Wärmepumpe und Fernwärme

Weitere Informationen:

Heinkel Modulbau GmbH

Jochen Daur

Helfensteinerstr. 28

89143 Blaubeuren

Tel: 07344 - 173-13

E-Mail: j.daur@heinkel-modulbau.de

Website: www.heinkel-modulbau.de

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Projekt:Agentur Heimpel Braunsteffer GmbH

Claudia Braunsteffer

Magirusstraße 33

89077 Ulm

Tel: 0731 - 96287-0

E-Mail: c.braunsteffer@projektagentur.de

Über die Heinkel Modulbau GmbH

Die Heinkel Modulbau GmbH mit Sitz in Blaubeuren ging im Jahre 2000 aus dem 1945 gegründeten Familienunternehmen Heinkel Fahrzeugbau und der Firma Heinkel Medizinsysteme hervor. Das Unternehmen ist auf die Planung und Erstellung hochwertiger, mobiler Raumsysteme und Sondercontainer in modularer Bauweise für Büro und Verwaltung, Kindergärten und Schulen, Verkaufsbereiche, Technikausstattungen, Medizin und Labor, Pforten sowie Sanitär und Soziales spezialisiert. Neben Raumsystemen für Privatwirtschaft, Großindustrie und öffentliche Hand bietet Heinkel Modulbau auch spezielle Technik-Container für ganz besondere Anforderungen. Das Unternehmen zeichnet sich durch eine gleichbleibende Qualität und Präzision in der Fertigung aus und konnte sich dank der hochwertigen Modulbau-Lösungen in dem kontinuierlich wachsenden Markt immer höhere Marktanteile sichern. Neben dem Kerngeschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz realisiert das Unternehmen auch vermehrt im anderssprachigen Ausland hochprofessionelle Lösungen für mobile Raumsysteme. Mit seinen 75 Mitarbeitern erwirtschaftete die Heinkel Modulbau GmbH im Jahr 2019 einen Umsatz von über 20 Millionen Euro. www.heinkel-modulbau.de

Dies ist eine Presseinformation der Heinkel Modulbau GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

(DISCLAIMER: Für den Inhalt dieser Mitteilung ist ausschließlich der Emittent verantwortlich.)

(END) Dow Jones Newswires

September 06, 2022 10:20 ET (14:20 GMT)