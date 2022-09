Der norwegische Anbieter für E-Mobilitätslösungen Wattif EV hat sein Wirkungsgebiet ausgeweitet und nun den Markteintritt in Deutschland bekanntgegeben. Dafür wurde die Wattif Europe GmbH mit Sitz in Braunschweig gegründet. Nach den Worten von CEO Robert Svendsen sieht Wattif großes Potenzial in Deutschland. "Die Expansion nach Deutschland ist für uns der nächste logische Schritt", sagt er. Das Unternehmen ...

