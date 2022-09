Richardson, Texas (ots/PRNewswire) -Angebot der gesamten Palette von Lösungen und Dienstleistungen für Kunden in der gesamten RegionBEC Technologies Inc., ein führender Entwickler und Hersteller von LTE- und 5G-Lösungen für drahtlose Breitbandnetzwerke, gab bekannt, dass es sein Geschäft in Europa erweitert hat. Diese Expansion ist Teil des strategischen Plans von BEC, seine globalen Fähigkeiten zu verbessern, um Kunden und Partner in allen wichtigen Märkten der Welt zu bedienen.Als führender Anbieter von 4G-LTE- und 5G-Lösungen verfügt BEC über eine enorme Marktpräsenz in Nord- und Südamerika und ist gut positioniert, um Kommunikationsdienstleister und Lösungsintegratoren dabei zu unterstützen, aus der wachsenden Nachfrage nach drahtlosen Netzwerkverbindungen Kapital zu schlagen. Unsere preisgekrönten Lösungen, wie z. B. die MX-Connect®-Serie, werden heute von führenden Einzelhändlern, Fortune-500-Unternehmen, Energieunternehmen und großen Tier-1-Telekommunikationsdienstleistern eingesetzt.Wir haben Erfahrung in der Entwicklung von Lösungen für verschiedene Sektoren, darunter Unternehmen, Einzelhandel, Bildung, Gesundheitswesen, Industrie, Transport, Energie und Smart City. Das Produktportfolio bietet die Flexibilität, für jedes Projekt die am besten geeignete Lösung zu wählen. Unsere Modems, Gateways, Router und robusten Outdoor-Plattformen ermöglichen die Unterstützung von Anwendungen, die von der primären Konnektivität bis hin zu privaten Netzwerken, festem drahtlosen Zugang, IoT/M2M und missionskritischer Kommunikation reichen, um nur einige zu nennen. Kunden können sich darauf verlassen, dass unsere Lösungen jederzeit und überall leistungsstarke, zuverlässige und sichere Konnektivität bieten.Alle Lösungen lassen sich nahtlos mit BECentral®, unserem branchenführenden cloudbasierten Managementsystem, verbinden. Kunden profitieren so von einer Zero-Touch-Bereitstellung, visuellen Dashboards mit Echtzeit-Analysen, detaillierten Berichten und einer Leistungsüberwachung für Implementierungen jeder Größenordnung."Die Expansion ist eine großartige Gelegenheit für uns, Unternehmen dabei zu helfen, ihr Serviceangebot zu erweitern, Werte zu schaffen und das Umsatzwachstum zu fördern", so D'Andre Ladson, VP of Marketing. "Wir freuen uns darauf, unsere Lösungen mehr Kunden zur Verfügung zu stellen und dazu beizutragen, die Einführung von 5G in Europa zu beschleunigen."Mehr Informationen- Erfahren Sie mehr über unsere globale Expansion https://bectechnologies.net/global/- Werden Sie ein autorisierter Vertriebspartner https://bectechnologies.net/become-a-partner/Über BEC TechnologiesBEC Technologies, eine nordamerikanische Tochtergesellschaft des Branchenpioniers Billion Electric Co. Ltd, ist ein führender Entwickler und Hersteller von drahtlosen LTE- und 5G-Breitbandlösungen. Unsere integrierten Hardware- und Softwaresysteme ermöglichen Hochgeschwindigkeitsdatenübertragungen und robuste Sicherheit und bieten gleichzeitig eine unvergleichliche Zuverlässigkeit. Branchen auf der ganzen Welt verlassen sich auf unser Know-how, um ihre Unternehmen mit ultraschnellen Datenraten, robuster Sicherheit und außergewöhnlicher Zuverlässigkeit zu transformieren. Um mehr über die Produkte und Dienstleistungen von BEC Technologies zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website unter www.bectechnologies.net.Presse Kontakt BEC Technologien, Inc.Nicole Tranmedia@bectechnologies.net972-422-0877Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1891137/BEC_Technologies_5G_devices.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1250775/BEC_Technologies_Logo.jpgOriginal-Content von: BEC Technologies Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165069/5314825