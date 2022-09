Der deutsche Aktienmarkt konnte sich nach dem Kursrutsch am Montag wieder fangen. Schnäppchenjäger griffen wieder vermehrt zu und haben den DAX am Dienstag wieder zurück in Richtung der Marke von 13.000 Punkten getrieben. Vorsicht herrscht derweil noch immer wegen dem bevorstehenden Zinsentscheid der EZB am Donnerstag. Der deutsche Leitindex DAX schloss 0,87 Prozent im Plus bei 12.871,44 Punkten. Der MDAX, der mittelgroßen Werte, gewann 0,88 Prozent auf 24.885,30 Zähler.Am Vortag hatte der wohl ...

