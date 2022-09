DJ Hangzhou Fighting Victory Technology Co., Ltd: AutoFull X Sanrio Gaming-Stuhl kommt mit einem brandneuen Upgrade

AutoFull X Sanrio Gaming-Stuhl kommt mit einem brandneuen Upgrade

AutoFull bringt in diesem Sommer eine besondere Serie von Gaming-Stühlen heraus: den AutoFull X Sanrio Gaming-Stuhl mit Cinamoroll- und Hello-Kitty-Designs, die eine bequeme und angenehme Sitzumgebung schaffen. Weiter unten findest du mehr Infos zu den Designs und Funktionen, denn aufgrund der Back-to-School-Aktionen gibt es auf beide Stühle einen Rabatt von 10%. Der Originalpreis liegt bei USD399, aber der aktuelle Preis liegt bei nur USD359! Du kannst bei Google oder Amazon nach AutoFull Sanrio Gaming-Stuhl oder AutoFull Cinnamoroll Gaming-Stuhl suchen, um weitere Informationen zu erhalten.

AutoFull X Cinnamoroll Gaming-Stuhl:

Intonation: Inspiriert von der romantischen Geschichte von Cinnamoroll, einer niedlichen Hundefigur aus Japan, von der die Menschen sich eine gemütliche Zeit erhoffen. Design:

Das Weiß der Wolken mit dem Hellblau des Himmels vermittelt die Frische des Sommers; die 160 Tausend Stiche exquisiter Flanellstickerei, das Stirnband der Cinnamoroll-Puppe, das wolkenförmige Taillenkissen und die Kutschentasche bieten dir Komfort und Niedlichkeit zugleich.

Funktionen:

Dank der Armlehnen mit Plüschbezug kannst du die Arme bequem ablegen; die 145° stufenlos verstellbare Liegeposition plus 12°-Wippfunktion und 8 cm Höhe sorgen für eine gesunde Sitzposition, in der du dich entspannen kannst. Außerdem sorgen unter anderem die Lendenwirbelstütze und die Fußstütze für ein besseres Sitzgefühl und das schmutzabweisende Leder macht es einfacher, den Stuhl sauber zu halten.

Der AutoFull X HelloKitty Gaming-Stuhl hat die gleichen Eigenschaften wie der AutoFull X Cinnamoroll Gaming-Stuhl. Er ist eher für Leute geeignet, die das Design mögen.

AutoFull verfügt über jahrzehntelange Erfahrung mit ergonomischen Computerstühlen und ein unabhängiges Produktentwicklungsteam. In den vergangenen Jahren hat AutoFull mehr als 100 Produktpatente erhalten, darunter Design-, Gebrauchsmuster- und Zubehörpatente und viele weitere, und ist damit in der Branche führend in Sachen Produktinnovation. AutoFull hat es sich zur Aufgabe gemacht, professionelle Gaming-Stühle herzustellen, die den Spielern bequemen Komfort und das ultimative Spielerlebnis bieten. Der AutoFull X Sanrio Gaming-Stuhl wurde nicht nur für Gamer entwickelt, sondern auch für alle Menschen, die lange Zeit bequem und angenehm sitzen wollen oder aufgrund von Heimarbeit oder Home Office lange sitzen müssen.

Die Back-to-School-Aktion läuft vom 6. bis 9. September. Klick auf die Links unten und hol dir deinen eigenen Stuhl! Sei dein eigener Held.

AutoFull X Cinnamoroll Gaming-Stuhl

Shopify:https://bit.ly/3ddzBOB

Amazon:https://amzn.to/3A5ypG7

AutoFullXHelloKitty Gaming-Stuhl

Shopify:https://bit.ly/3vLze46

Amazon:https://amzn.to/3Qt0AUI

Weitere Informationen zum AutoFull Gaming-Stuhl:

Ins: autofull_official

https://www.instagram.com/autofull_official/

Twitter: AutoFull Gaming Chair

https://twitter.com/AutoFullGlobal

Youtube: AutoFull Gaming Chair

https://www.youtube.com/channel/UCVbAk1Cl9hxpfsIstbNwslg

