Derzeit befinden sich 65 Millionen Menschen in China im Lockdown, darunter die wichtigen Zentren Shenzhen und Tianjin. Ebenfalls stark betroffen sind in Sichuan Chengdu und die größte Stadt der Welt, Chongqing. Und die Stadt, in der Corona (angeblich) ihren Ausgang nahm: Wuhan. Damit sind 32% des chinesischen Bruttoinlandsproduktes (BIP) im Lockdown. Nach Recherchen von CNN ...

Den vollständigen Artikel lesen ...