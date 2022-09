Die größten Befürchtungen der Anleger von Uniper haben sich kurz vor dem Wochenende bestätigt. Der russische Versorger Gazprom kündigte an, die Pipeline Nord Stream 1 auf unbestimmte Zeit nicht mehr mit Gas zu speisen und damit die ohnehin schon problematische Versorgung in Deutschland weiter zu belasten.Offiziell begründete Gazprom (RU0007661625) diesen Schritt mit einem Ölleck an einer Turbine, wodurch die Gaslieferungen unmöglich seien. Ob das allerdings wirklich der Grund ist, daran gibt es so einige Zweifel. Aussagen aus dem Kreml lassen ...

