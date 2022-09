Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 6 septembre/September 2022) - The common shares of New Break Resources Ltd. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

New Break is a Canadian mineral exploration and development company with a dual vision for value creation. In northern Ontario, New Break is focused on its Moray Project, in a well-established mining camp, within proximity to existing infrastructure, while at the same time, through our prospective land holdings in Nunavut, we provide our shareholders with significant exposure to the vast potential for exploration success in one of the most up and coming regions in Canada for gold exploration and production. These complementary visions are supported by a highly experienced team of mining professionals committed to placing a premium on Environmental, Social and Corporate Governance, respecting the values and interests of all our stakeholders.

_________________________________

Les actions ordinaires de New Break Resources Ltd. ont été approuvées pour inscription à la CSE.

Les documents d'inscription et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

New Break est une société canadienne d'exploration et de développement minier avec une double vision de création de valeur. Dans le nord de l'Ontario, New Break se concentre sur son projet Moray, dans un camp minier bien établi, à proximité des infrastructures existantes, tandis qu'en même temps, grâce à nos propriétés foncières potentielles au Nunavut, nous offrons à nos actionnaires une exposition importante au vaste potentiel de succès d'exploration dans l'une des régions les plus prometteuses du Canada pour l'exploration et la production d'or. Ces visions complémentaires sont soutenues par une équipe hautement expérimentée de professionnels miniers engagés à accorder la priorité à la gouvernance environnementale, sociale et d'entreprise, en respectant les valeurs et les intérêts de toutes nos parties prenantes.

Issuer/Émetteur: New Break Resources Ltd. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): NBRK Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 39 780 750 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 11 649 200 CSE Sector/Catégorie: Mining/Minier CUSIP: 642583 10 8 ISIN: CA 642583 10 8 9 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: le 7 septembre/September 2022 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 31 décembre/December Transfer Agent/Agent des transferts: TSX Trust Company

The Exchange is accepting Market Maker applications for NBRK. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com